Handball-Bundesligist HSG Wetzlar kann zur nächsten Saison auf die Dienste von Filip Vistorop setzen. Der Rückraumspieler kommt vom Ligakonkurrenten aus Eisenach.

Veröffentlicht am 06.05.25 um 14:08 Uhr

Die HSG Wetzlar hat sich ab der kommenden Saison die Dienste des kroatischen Rückraumspielers Filip Vistorop gesichert. Wie der Handball-Bundesligist am Dienstag mitteilte, wechselt der 1,94 Meter große Rechtshänder ablösefrei vom Ligakonkurrenten ThSV Eisenach nach Mittelhessen und unterschrieb dort einen Zwei-Jahres-Vertrag.

"Wir freuen uns sehr über die Zusage von Filip, der seine Stärken in der Bundesliga schon unter Beweis gestellt hat. Er passt gut in unser Anforderungsprofil. Er ist ein spielerisch starker Handballer, der in Eins-gegen-Eins-Situationen den Ball noch sicher weitertransportieren kann", sagt Jasmin Camdzic, der Sportliche Leiter der HSG. Vistorop bringt nicht nur Bundesliga-Erfahrung aus Eisenach und Balingen-Weilstetten mit, sondern kann auch auf internationale Einsätze mit der kroatischen Nationalmannschaft (sieben Einsätze) verweisen.