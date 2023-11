Die HSG Wetzlar trifft in der Handball-Bundesliga auf Gummersbach. Der Spieltermin ist für die Hessen ein historischer.

Zum ersten Mal in ihrer nunmehr 26-jährigen Erstliga-Geschichte müssen die Bundesliga-Handballer der HSG Wetzlar werktags an einem Montagabend ran. Um 19 Uhr ist der VfL Gummersbach in der Buderus Arena zu Gast.

Chefcoach Frank Carstens sagte: "Es wird am Montag vor allen Dingen drauf ankommen, dass wir ihr Angriffsspiel gestoppt kriegen." Er warnte vor dem Kontrahenten: "Gummersbach spielt eine sehr konsequente zweite Welle, schnelle Mitte. Überall sind sie sehr gut dabei. Mit schnellen Außen geht da auch über den ersten Pass sehr viel." Das erfordere von seinen Spielern eine "gute Antizipation" und eine "sichere Chancenverwertung". Mit Erik Schmidt und Jovica Nikolic befinden sich zwei Akteure im Krankenstand.