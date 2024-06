Wie die Mittelhessen am Freitag mitteilten, werden Tizian Weimer und Noel Hoepfner ab sofort das Trikot des Erstligisten tragen.

"Wir haben in den vergangenen zwei Jahren die Arbeit und die Entwicklung von Tizian und Noel bei der U 23 beobachtet und dabei das Potenzial, das in ihnen schlummert, erkannt", sagte der Sportliche Leiter Jasmin Camdzic. Bei aller noch anstehenden Arbeit sei die Nominierung ein Zeichen dafür, dass sie das Vertrauen haben und beide den Sprung in die Bundesliga schaffen könnten.