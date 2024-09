HSG kämpft um die ersten Punkte

Die HSG Wetzlar will am Sonntag (16.30 Uhr) beim TVB Stuttgart endlich die ersten Punkte der neuen Saison in der Handball-Bundesliga holen.

Veröffentlicht am 27.09.24 um 16:07 Uhr Link kopiert!









Link kopiert!









In den ersten drei Partien waren die Mittelhessen leer ausgegangen. "Wir haben intensiv am Passspiel, dem Entscheidungsverhalten und am Abschluss gearbeitet", berichtete HSG-Trainer Frank Carstens von der Trainingswoche. Der Coach erwartet ein kampfbetontes Spiel. "Für uns geht es darum, Stuttgart unter Druck zu setzen, denn auch der TVB hat seine Sorgen. Ganz sicher werden auch die Nerven eine Rolle spielen."