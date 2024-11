Die HSG Wetzlar reist trotz zuletzt dürftiger Leistungen mit erhobenem Haupt nach Erlangen.

Veröffentlicht am 15.11.24 um 14:39 Uhr

Beim dort heimischen HC sind die Mittelhessen am Sonntag (16.30 Uhr) gefordert. Die Länderspielpause haben die Wetzlarer mit "offenen Gesprächen" und "sehr intensiven Trainingseinheiten" gefüllt, berichtete Chef-Trainer Frank Carstens. "Aber das ist nur die B-Note", warnt der HSG-Coach. "Die ist natürlich nicht unwesentlich, aber entscheidend wird sein, was wir am Sonntag auf dem Feld abliefern." Der HC steht als Liga-16. ebenso unter Druck wie der Tabellen-15. aus Mittelhessen.