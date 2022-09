Fehlstart trifft auf Fehlstart: Die HSG Wetzlar reist am Donnerstag (19.05 Uhr) in der Handball-Bundesliga nach Hamm und trifft dabei auf einen direkten Tabellennachbarn - leider in der unteren Region des Tableaus.

Während die Mit- telhessen auf Rang 15 liegen, befindet sich Hamm direkt hinter der HSG auf Rang 16. Was beide eint, ist die Suche nach dem ersten Saisonsieg. Während die Gastgeber aus Hamm noch komplett ohne Punkte sind, hat sich die HSG am Wochenende gegen Göppingen wenigstens den ersten Punkt erspielt. Mit einem Sieg wollen also beide Teams unten raus.