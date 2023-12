Handball-Bundesligist HSG Wetzlar hat Lion Zacharias verpflichtet. Wie die Hessen am Donnerstag mitteilten, kommt der Linksaußen zu Saisonbeginn von den Rhein-Neckar Löwen.

Beim Ligakonkurrenten war der im Sommer auslaufende Vertrag des 20 Jahre alten Eigengewächses nicht verlängert worden. Wetzlar stattete den Junioren-Nationalspieler Lion Zacharias mit einem Zweijahres-Kontrakt aus. "Lion ist eines der hoffnungsvollsten Talente auf dieser Position in Deutschland und ich freue mich, dass er sich für uns entschieden hat. Er ist ein guter Verteidiger auf der Außenposition, was in unserem Abwehrsystem besonders wichtig ist", sagte HSG-Coach Frank Carstens in der Pressemitteilung.

Der bisherige Linksaußen Emil Mellegard hingegen wird die Mittelhessen im Sommer verlassen. Der Vertrag des schwedischen Europameisters wurde nicht verlängert. Grund für die Trennung sei, dass Wetzlar neue Impulse auf der Linksaußen-Position setzen wolle, hieß es in der Vereinsmitteilung. So wird das neue Duo Zacharias und Lukas Becher heißen. Der 23-Jährige unterzeichnete ein neues Arbeitspapier bis Juni 2026.