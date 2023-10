Die HSG Wetzlar möchte das gewonnene Selbstbewusstsein aus der Pokalüberraschung gegen den THW Kiel in die Liga transportieren. Gegen die TSV Hannover-Burgdorf könnte es schon hilfreich sein.

Nach der Pokal-Sensation ist vor dem Liga-Alltag: Während die HSG Wetzlar am Dienstag noch überraschend Rekordmeister THW Kiel aus dem DHB-Pokal geworfen hatte, steht für die Mittelhessen jetzt schon wieder das nächste Spiel in der Handball-Bundesliga an. Am Sonntagnachmittag (16.30 Uhr) gastiert die HSG bei der TSV Hannover-Burgdorf.

Wetzlars Geschäftsführer möchte den Schwung aus der Pokalsensation nutzen: "Wir wollen den positiven Glauben in die Liga mitnehmen", sagte Björn Seipp im Gespräch mit dem hr-sport. Diesen Extra-Schub kann seine Mannschaft gut gebrauchen, denn aktuell steht die HSG auf dem vorletzten Tabellenplatz.