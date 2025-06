Die HSG Wetzlar muss nach Hamburg reisen. Der Trainer ist optimistisch.

Die HSG Wetzlar bestreitet am Donnerstag ihr letztes Auswärtsspiel in dieser Saison. Um 19 Uhr ist Anwurf beim HSV Hamburg. "Mich hat es sehr gefreut, dass wir gegen die Löwen einen Punkt geholt haben und vor allem eine gute Leistung gezeigt haben. Die Mannschaft bewegt sich nach vorne", sagt Trainer Momir Ilic vor der Partie. Allerdings warten die Wetzlarer seit neun Spielen auf einen Erfolg in der Liga. In der Tabelle steht die HSG auf Platz 14, der Klassenerhalt ist sicher. Justin Müller wird in Hamburg krankheitsbedingt fehlen. Das Saisonfinale findet am Sonntag gegen Erlangen statt.