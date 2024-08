Handball-Bundesligist HSG Wetzlar hat beim sogenannten Linden-Cup, einem Vorbereitungsturnier, den Sieg knapp verpasst.

Gegen Zweitligist TV Hüttenberg reichte es am Samstagabend für den Handball-Bundesligisten HSG Wetzlar nur zu einem 25:25 (15:14)-Remis, so dass die Grün-Weißen im Endklassement bei Linden-Cup den zweiten Platz hinter dem TBV Lemgo Lippe belegen. Beide Teams wiesen 4:2-Zähler aus. Da bei Punktgleichheit aber in diesem Fall die Tordifferenz und nicht der direkte Vergleich zählte, musste die HSG dem Ligakonkurrenten aus Ostwestfalen den Vortritt in Sachen Turniersieg lassen.