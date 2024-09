Die HSG Wetzlar freut sich auf das erste Heimspiel der Saison.

Veröffentlicht am 13.09.24 um 16:51 Uhr

Am Sonntag (16.30 Uhr) ist die TSV Hannover-Burgdorf zu Gast in Mittelhessen. "Da kommt eine höchst anspruchsvolle Aufgabe auf uns zu", warnte HSG-Trainer Frank Carstens vor den Niedersachsen. Wetzlar hatte sein Match bei Meister Magedburg zum Saisonstart verloren. Trotzdem konnte Carstens viel Positives aus dem Spiel mitnehmen. "Ich bin frohen Mutes", ließ der Coach deshalb auch wissen. Gegen Hannover müsse sich sein Team "gut bewegen und wir müssen eine hohe Passqualität haben", so Carstens.