Gegen Magdeburg chancenlos HSG Wetzlar startet mit Niederlage in die Saison

HSG Wetzlar startet mit Niederlage in die Saison

Die HSG Wetzlar hat die Überraschung zum Saisonauftakt verpasst und musste sich dem amtierenden deutschen Meister SC Magdeburg gegschlagen geben.

Veröffentlicht am 07.09.24 um 19:47 Uhr

Die HSG Wetzlar in der Defensive

Die HSG Wetzlar ist mit einer klaren Niederlage in die neue Saison in der Handball-Bundesliga gestartet. Beim deutschen Meister SC Magdeburg verloren die Hessen am Samstagabend mit 28:35 (16:18).

Gegen den SCM hielt die HSG zunächst gut mit, erst gegen Ende der ersten Halbzeit drehten die Magdeburger die Partie zu ihren Gunsten. In der zweiten Halbzeit war das Spiel dann eine klare Angelegenheit, zeitweise führte der SCM mit acht Toren. Bester Werfer bei der HSG war Domen Novak mit sieben Treffern.