Die HSG Wetzlar hat kurzfristig noch einmal auf dem Transfermarkt zugeschlagen.

Wie der Handball-Bundesligist am Mittwoch mitteilte, wechselt der Däne Mathias Mark Pedersen mit sofortiger Wirkung vom schwedischen Erstligisten Alingsas AK zu den Mittelhessen. Der 26-Jährige soll Rückraumspieler Filip Kuzmanovski ersetzen, der die HSG in Richtung RK Pelister verlassen hatte. Pedersen erhält einen Vertrag bis zum Saisonende. "Es ist sehr gut, dass wir mit Mathias einen torgefährlichen und auch erfahrenen Rückraumspieler dazubekommen, der auch in der Abwehr einsetzbar ist", betonte HSG-Trainer Frank Carstens.