Bei der Generalprobe vor dem Pokalhalbfinale trennt sich die MT Melsungen unentschieden von der SG Flensburg-Handewitt. Doch gerade der überragende Torhüter Nebojsa Simic und ein Treffer in letzter Sekunde machen den Hessen Hoffnungen für die kommende Woche.

Die MT Melsungen hat bei der Generalprobe vor dem DHB-Pokalhalbfinale am Samstagabend in der Bundesliga gegen Flensburg 25:25 (13:10) gespielt. Herausragend dabei war Torhüter Nebojsa Simic mit 20 Paraden, bester Werfer war Elvar Orn Jonsson (sieben Treffer). Mit dem guten Auftritt rehabilitierten sich die Melsunger für die Niederlage am Montag in Hamburg.

Genau in einer Woche treffen sich die beiden Mannschaften im Pokalhalbfinale wieder (Samstag, 19 Uhr). Beim "Final Four" treten vier Teams (außerdem noch Berlin und Magdeburg) an einem Wochenende in Köln an, um den Pokalsieger zu ermitteln.

Elf Paraden in der ersten Hälfte

Die Hausherren freuten sich über einen starken 4:0-Lauf in der Mitte der ersten Halbzeit, als die MT aus einem 4:7 ein 8:7 machte. Elvar Orn Jonsson, der in dieser Woche mit einem Wechsel zum SC Magdeburg in Verbindung gebracht wurde, zeichnete sich als wichtiger Schütze aus. Ein Schlüssel war aber das im ersten Durchgang gewonnene Torhüterduell mit starken Paraden von Nebojsa Simic. Zwischenzeitlich stand er bei über 60 Prozent gehaltener Würfe (zu 25 Prozent bei den Flensburgern).

Nach der Pause kam die MT aber nicht so richtig auf die Platte und blieb minutenlang ohne Treffer. Dies zog sich durch den kompletten zweiten Durchgang, zwischenzeitlich trafen die Hessen nur jeden dritten Versuch. Simic und Dainis Kristopans führten Melsungen zwar nach vorne, doch es blieb bis zum Schluss eng. 25 Sekunden vor dem Ende lag Melsungen mit einem Tor zurück, als Trainer Roberto Garcia Parrondo eine Auszeit nahm und anwies, dass es über Ivan Martinovic gehen sollte. Der Kroate schweißte den Ball dann Sekunden vor Schluss zum Ausgleich ins Netz. "Es war eine Fiesta für jeden Handball-Fan, das zu gucken", sagte Simic nach dem Spiel bei Dyn. "Ich glaube, ich hatte heute einen guten Plan. Die Paraden in Serie haben mich richtig heiß gemacht."

Optimismus vor Halbfinale

Das Kräftemessen gibt der MT in jedem Fall Optimismus für den Kracher im Pokal. Hinzu kommt: Der lange verletzte Erik Balenciaga als Spielmacher war am Samstag schon wieder im Kader, wurde aber im Hinblick auf das kommende Wochenende noch weitestgehend geschont. "Wir sind kein Favorit beim 'FinalFour', aber da gewinnt nicht immer die beste Mannschaft", erklärte Simic.