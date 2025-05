Die MT Melsungen liefert sich mit Flensburg ein intensives Halbfinal-Spiel im Europapokal. In der Verlängerung ziehen die Nordhessen dann allerdings den Kürzeren.

Die MT Melsungen muss weiterhin auf den ersten großen Titel der Vereinsgeschichte warten. Im Halbfinale des EHF-Final-Four in Hamburg scheiterten die Nordhessen am Samstag knapp an der SG Flensburg-Handewitt. Das Spiel endete 34:35 (15:16) nach Verlängerung aus MT-Sicht.

Rasante Anfangsphase

Die Partie begann rasant: Beide Teams hatten direkt Zug zum Tor, auch wenn nicht immer alles gelang. Die Anfangsphase verbrachten die Mannschaften nahezu im Gleichschritt, niemand konnte sich eine komfortable Führung erarbeiten.

Flensburg zog im Anschluss doch kurzzeitig weg, aber die MT Melsungen fing sich noch vor dem Seitenwechsel. Mit der Konsequenz, dass mit dem 15:16 zur Pause noch alles offen war.

Entscheidung in der Verlängerung

Auch der zweite Durchgang war durch und durch intensiv und spannend. Die MT schnappte sich immer wieder die Führung, die Flensburg durch schnelle Anwürfe mehrmals wieder einkassieren konnte.

Folgerichtig stand nach 60 Minuten ein 28:28-Unentschieden - es ging in die Verlängerung. In der hatte dann Flensburg das bessere Ende für sich und schnappte sich den Platz im Finale der EHF European League.

Spiel um Platz drei am Sonntag

Die Melsunger spielen am Sonntag um 15 Uhr um Platz drei. Gegner ist der Verlierer der Partie Montpellier gegen Kiel - die beiden Teams spielen am Samstagabend den zweiten Finalisten aus.