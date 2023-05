Erst die Klatsche, dann die Wiedergutmachung: Nach der Niederlage in Flensburg hat die MT Melsungen in Minden souverän gewonnen. Das freut auch die HSG Wetzlar.

Die MT Melsungen hat in der Handball-Bundesliga am Sonntag einen souveränen Sieg eingefahren. Nach der deutlichen Klatsche in Flensburg gewannen die Nordhessen am Sonntag in Minden mit 28:21 (14:10). Einen Gefallen taten die Melsunger damit auch der HSG Wetzlar, die in der Tabelle nur einen Rang vor Minden steht. Die HSG befindet sich aktuell auf dem letzten Nicht-Abstiegs-Rang.

Der Sieg der Melsunger war zu keinem Zeitpunkt der Partie ernsthaft gefähr-det. Schon nach fünf Minuten lag die MT mit vier Treffern vorne, näher als auf drei Tore kam Minden nie heran.