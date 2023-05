MT Melsungen in Minden zu Gast

Nach der krachenden Niederlage bei der SG Flensburg-Handewitt, ist die MT Melsungen am Sonntag (16.05 Uhr) erneut auswärts gefordert.

Dann sind die Nordhessen bei GWD Minden zu Gast. Beim Tabellenvorletzten soll das Ergebnis aber freilich ein erfreulicheres werden als in Flensburg. "Minden will den Abstieg verhindern. Die werden alles reinlegen, und wir müssen dagegenhalten", warnte MT-Linksaußen Florian Drosten, dass das Spiel kein Selbstläufer wird. Melsungen muss in Minden auf den verletzten Spielmacher Elvar Örn Jonsson verzichten. Hinter Kreisläufer Rogerio Moraes steht ein Fragezeichen.