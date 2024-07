Melsunger Quali-Hinspiel in European League terminiert

Das Hinspiel in der Qualifikation zur Gruppenphase der European League zwischen der MT Melsungen und dem norwegischen Club Elverum Handball findet am 31. August statt.

Veröffentlicht am 25.07.24 um 13:58 Uhr

Das teilte der Handball-Bundesligist mit. Anwurfzeit in der Rothenbachhalle Kassel ist um 18.30 Uhr. Der Kartenvorverkauf gegen das vom ehemaligen norwegischen Nationalspieler und langjährigen Bundesliga-Profi Børge Lund trainierte Team hat bereits begonnen. Der genaue Termin für das Rückspiel in Skandinavien am Wochenende danach ist noch nicht bekannt.