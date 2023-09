Handball-Bundesliga: MT Melsungen marschiert weiter

Die MT Melsungen ist in der Handball-Bundesliga nicht aufzuhalten. Die Nordhessen gewannen auch ihr siebtes Saisonspiel.

Jubeltraube der MT Melsungen.

Die MT Melsungen marschiert in der Handball-Bundesliga unbeirrt weiter. Die Nordhessen gewannen ihr Heimspiel gegen den Tabellenfünften Hannover-Burgdorf am Freitagabend deutlich mit 34:26 (17:11). Damit steht die MT nun mit sieben Siegen aus sieben Spielen ungeschlagen an der Tabellenspitze.

Gegen Hannover führten die Hessen schon zur Pause mit acht Toren Vorsprung. Die Niedersachsen kamen in der zweiten Halbzeit aber zwischenzeitlich auf zwei Treffer heran, die MT zog daraufhin das Tempo aber wieder an und fuhr einen letztlich ungefährdeten Sieg ein. Bester Werfer bei den Hessen war Timo Kastening mit acht Treffern.