Die MT Melsungen hat den Vertrag mit Abwehrchef und Kreisläufer Adrian Sipos um ein Jahr bis 2026 verlängert.

Das meldete der Verein am Samstagabend. Der Routinier aus Ungarn spielt seit Sommer 2023 in Nordhessen. "Sipi ist in unserer Deckung der Fels in der Brandung. Außerdem passt er menschlich hervorragend zur MT", so Sportvorstand Michael Allendorf.