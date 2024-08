MT Melsungen feilt in Spanien und Portugal an der Form

Den Bundesliga-Handballern der MT Melsungen steht eine höchst intensive Woche im Trainingslager bevor.

Veröffentlicht am 12.08.24 um 13:59 Uhr

Die Bundesliga-Handballer der MT Melsungen reisen für sechs Tage ins Trainingslager in den Süden Europas. Am Dienstag geht es los mit dem Abflug nach Spanien. Der Trip endet am Sonntag mit der Rückkehr aus Portugal. Dazwischen liegen unter anderem diverse Übungseinheiten und drei Spiele gegen Erstligisten - Viveros Herol BM Nava aus Spanien sowie der FC Porto und Benfica Lissabon aus Portugal.