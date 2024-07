Die MT Melsungen hat in der Vorbereitung auf die kommende Saison einige Testspiele und ein Trainingslager in Portugal fixiert.

Das Bundesliga-Team wird am 28. Juli zunächst gegen die eigene Drittliga-Mannschaft spielen. Es folgen am 2. August in Heiligenrode ein Test gegen Eintracht Hagen sowie am 8. August bei der TSV Hannover-Burgdorf. Einen Tag später präsentiert sich die Mannschaft im Melsunger Schlossgarten den Fans, ehe es vom 12. bis 18. August ins Trainingslager nach Portugal geht. Dort trifft die MT am 16. August auf Benfica Lissabon und tags darauf auf den FC Porto. Zurück in der Heimat empfangen die Nordhessen am 24. und 25. August Madeburg, Kielce und Szeged zu einem Vorbereitungsturnier. Am 31. August/1. September steht das Hinspiel zur Qualifikation für die European League an, bevor eine Woche darauf bereits die neue Bundesliga-Saison beginnt.