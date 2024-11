MT Melsungen reist nach Skopje

Die MT Melsungen schließt am Dienstag die Hauptrunde in der EHF European League ab: Um 20.45 Uhr treffen die Nordhessen auswärts in Skopje auf HC Vardar.

Allerdings ist schon vorher klar, dass die MT die Gruppe F als Sieger abschließen wird. Während ein Großteil des Bundesligakaders mit nach Nordmazedonien reist, muss Trainer Roberto Garcia Parrondo auf den verletzten Aaron Mensing verzichten. Auch der erkrankte Torwart Adam Morawski ist nicht dabei. Dafür rücken Bruno Eickhoff, Pawel Krawczyk und Förderkaderspieler Tom Wolf ins Aufgebot.