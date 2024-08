HBL-Chef: MT Melsungen hat riesigen Schritt gemacht

Laut Frank Bohmann, Geschäftsführer der Handball Bundesliga (HBL), könnte die MT Melsungen - wie auch andere Teams - in der neuen Saison für eine Überraschung sorgen.

Veröffentlicht am 27.08.24 um 13:40 Uhr

"Es werden in diesem Jahr nicht nur die vier Spitzenteams des letzten Jahres SC Magdeburg, Füchse Berlin, SG Flensburg-Handewitt und THW Kiel um Meisterschaft und Pokal spielen. Dahinter haben TSV Hannover-Burgdorf, MT Melsungen und der VfL Gummersbach riesige Schritte nach vorne gemacht", so Bohmann. "Diese Teams und auch die Rhein-Neckar Löwen haben das Potenzial, in die Phalanx der vier Top-Teams einzudringen", prognostizierte der HBL-Boss.