Melsungen beendet Magdeburgs Siegesserie

Die MT Melsungen und der SC Magdeburg haben sich in der Handball-Bundesliga einen packenden Fight geliefert. Einen Sieger fand die spannende Partie am Ende aber nicht, dafür beendeten die Nordhessen die Siegesserie des SCM.

Die MT Melsungen hat die beeindruckende Siegesserie des SC Magdeburg beendet. Nach 20 Pflichtspielerfolgen am Stück rangen die Nordhessen dem SCM am Sonntag in einer packenden und hochspannenden Partie, in der die Führung mehrfach wechselte, ein 29:29 ab. Die MT bleibt damit daheim weiter ungeschlagen.

Melsungen verlangte dem Spitzenreiter alles ab, gleich mehrfach musste der Champions-League-Sieger einem Rückstand hinterherrennen, in der ersten Halbzeit betrug dieser bis zu fünf Tore (15:10). Mit der letzten Aktion des Spiels hätte Dainis Kristopans die MT zum Sieg werfen können, er scheiterte aber an der Latte.

Weitere Informationen MT Melsungen - SC Magdeburg 29:29 (17:14) Tore Melsungen: Martinovic 10/1, Kastening 7/2, Arnarsson 5, Kristopans 4, Balenciaga Azcue 1, Kühn 1, Sipos 1

Tore Magdeburg: O. I. Magnusson 9/4, Saugstrup Jensen 6, Mertens 4, Smarason 4, Claar 3, Bergendahl 1, O´Sullivan 1, D. Pettersson 1

Zuschauer: 4.491 Ende der weiteren Informationen