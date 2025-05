Die Gießen 46ers stehen im Playoff-Halbfinale der zweiten Basketball-Liga. Nehmen die Mittelhessen auch die nächste Hürde, sind sie aufgestiegen.

Die Gießen 46ers stehen im Playoff-Halbfinale der 2.Bundesliga Pro A. Die Mittelhessen gewannen am Donnerstagabend ihr Heimspiel gegen die Eisbären Bremerhaven mit 80:61 (42:34) und entschieden damit auch die Best-of-five-Serie mit 3:1 für sich. So klar wie das Endergebnis war die Sache in der Gießener Osthalle am Donnerstag aber nicht.

Im dritten Viertel verloren die 46ers komplett den Faden, erzielten in den ersten fünf Minuten keinen einzigen Punkt und drohten, die Partie aus der Hand zu geben. Das Schlussviertel dominierten dann aber die Hausherren, bei denen Big Man Viktor Kovacevic mit 17 Punkten und elf Punkten glänzte.

Im Halbfinale gegen Jena

Im Halbfinale bekommen es die Gießener nun mit Hauptrundenmeister Jena zu tun. Die Thüringer gelten als Aufstiegsfavorit Nummer eins, gewannen ihre Viertelfinal-Serie gegen Bochum klar mit 3:0.

Gelingt den Mittelhessen die Überraschung gegen das Überteam aus Jena, stehen sie nicht nur im Finale, sondern sind auch automatisch in die Bundesliga aufgestiegen. Spiel eins der ebenfalls im Best-of-five-Modus ausgetragenen Halbfinal-Serie steigt am 15. Mai (19.30 Uhr) in Jena.