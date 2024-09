Melsungen reist zum Topspiel nach Mannheim

Die MT Melsungen ist mit zwei Siegen in zwei Spielen in die Saison gestartet und kann am Samstag (19 Uhr) das nächste Ausrufezeichen setzen.

Die Nordhessen, aktuell Bundesliga-Zweiter, treten bei den ebenfalls verlustpunktfreien Rhein-Neckar Löwen an. Bei einem Sieg winkt sogar der Sprung an die Spitze. "Nach dem Spiel wissen wir, wo und wie wir uns in der Liga einzuordnen haben", sagte Melsungens Rechtsaußen Nikolaj Enderleit. Der Saisonstart sei sehr gut gelaufen, so der dänische Neuzugang, nun warte aber der erste echte Gradmesser. "Wir wollen in Mannheim nachlegen. Aber es wird ein hartes Spiel."