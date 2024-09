Fünf Tage nach dem Einzug in den Europacup ist die MT Melsungen wieder in der Bundesliga gefordert.

Veröffentlicht am 11.09.24 um 11:34 Uhr

Die Nordhessen, die mit einem Sieg in Lemgo in die Saison gestartet waren, treffen in der eigenen Halle auf Aufsteiger VfL Potsdam. Anwurf ist um 19 Uhr. "Wir müssen unsere Stärken ausspielen und Potsdam direkt zeigen, dass bei uns nichts zu holen ist", gab Rechtsaußen Dimitri Ignatow die Marschroute vor. Die Doppelbelastung dürfe dabei keine Ausrede sein. "Wir wollten genau diesen Rhythmus. Als Spieler willst du ohnehin mehr spielen als trainieren."