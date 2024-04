Die Rothenbach-Halle bleibt eine Festung. Die MT Melsungen hat in ihrem Wohnzimmer auch den Liga-Zweiten aus Berlin geschlagen.

Die MT Melsungen ist in der laufenden Bundesliga-Saison in eigener Halle weiter ungeschlagen. Am Samstagabend gaben die Nordhessen auch Titelkandidat Berlin Füchse das Nachsehen. Die MT setzte sich vor 4.491 Zuschauern in der Rothenbach-Halle letztlich verdient mit 30:28 (13:13) durch. Bester Werfer der Gastgeber war Timo Kastening, der neun Tore erzielte. In der Tabelle hat die MT Rang fünf gefestigt.

Für die "perfekte Heimspiel-Saison" fehlen den Nordhessen noch zwei Partien ohne Niederlage: das Hessen-Derby gegen die HSG Wetzlar und das Spiel gegen den Liga-Vierten Kiel zum Saison-Abschluss.