Die Skyliners Frankfurt haben sich im Playoff-Viertelfinale der 2. Basketball-Bundesliga den ersten Matchball erspielt.

Die Hessen besiegten Jena am Dienstag vor heimischer Kulisse mit 74:63 und brauchen in der Best-of-five-Serie jetzt nur noch einen Sieg für den Halbfinal-Einzug. Schlechter verlief der Abend für die Gießen 46ers. Die Mittelhessen liegen durch die 79:87-Niederlage am Dienstag vor heimischer Kulisse gegen Karlsruhe in ihrer Serie mit 1:2 hinten. Verlieren die 46ers die nächste Partie gegen die Lions, ist für die Gießener schon im Viertelfinale Schluss.