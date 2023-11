Der kroatische Nationalspieler Domagoj Pavlovic wird der MT Melsungen monatelang fehlen.

Bei einer kürzlichen Operation am rechten Knie seien außer den diagnostizierten Meniskusproblemen noch weitere Schäden festgestellt worden, teilte der Tabellendritte der Handball-Bundesliga am Dienstag mit. Zunächst hatte man geglaubt, dass es sich nur um eine Meniskusverletzung gehandelt habe. Bei dem Eingriff sei jedoch auch ein Knorpelschaden und ein Anriss des Kreuzbandrisses entdeckt worden, hieß es. Deshalb wird damit gerechnet, dass Pavlovic mindestens vier bis fünf Monate ausfallen wird. Als Ersatz für Pavlovic haben die Melsunger Sindre Aho kurzfristig vom norwegischen Tabellenführer Drammen HK ablösefrei verpflichtet. Der 26 Jahre alte Mittelmann steigt in dieser Woche bei den Nordhessen ins Training ein.