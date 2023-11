Die MT Melsungen bleibt in der Handball-Bundesliga in eigener Halle ungeschlagen. Gegen den Liga-Letzten aus Balingen taten sich die Nordhessen aber schwer.

Die MT Melsungen hat am Sonntag in der Handball-Bundesliga den nächsten Heimsieg gefeiert. Gegen den Liga-Letzten HBW Balingen-Weilstetten setzten sich die Nordhessen mit 26:24 (18:14) durch, taten sich aber vor allen Dingen in der zweiten Halbzeit extrem schwer.

Ab der 39. Minute gelang den Hausherren rund 13 Minuten lang kein Tor. Balingen kam bis auf einen Treffer heran, bevor die Offensive der MT doch wieder ins Rollen kam. Bester Werfer bei Melsungen war Rückraumspieler Ivan Martinovic mit acht Toren. Die Nordhessen sind damit zu Hause weiter ungeschlagen.