MT Melsungen plagen Verletzungssorgen

Die MT Melsungen plagen eine Woche vor dem Pflichtspielstart einige Verletzungssorgen.

Wie die Nordhessen am Donnerstag mitteilten, laboriert Elvar Örn Jonsson an einer Schambeinentzündung. Arnar Freyr Arnarsson kuriert einen Bänderriss im Sprunggelenk aus. Sein Einsatz beim Saisonstart ist fraglich. Kreisläufer Rogerio Moraes hat sich zudem am Knie verletzt. "Sagen wir so: In Sachen Verletzungen lief die Vorbereitung nicht wirklich optimal", betonte Sportdirektor Michael Allendorf. Am 31. August empfängt die MT in der Qualifikation zur Gruppenphase in der European League Elverum.