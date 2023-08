MT Melsungen will nach Top-Start nachlegen

Die MT Melsungen will nach dem furiosen Start in die neue Saison beim zweiten Spiel nachlegen.

Dazu treffen die Nordhessen am Samstag (19 Uhr) auf Leipzig. Im Gegensatz zu den Melsungern sind die Sachsen mit einer knappen Niederlage bei den Füchsen Berlin in die neue Spielzeit gestartet. Rückraumspieler Elvar Örn Jonsson rechnet mit einer schweren Aufgabe vor heimischem Publikum. "Leipzig hat gut gegen Berlin mitgehalten. Die bringen ein unglaubliches Tempo mit", so Jonsson, der daher mit einer intensiven Partie rechnet. "Wichtig ist, dass wir jetzt nachlegen", fordert er.