Die MT Melsungen steht nach einem Sieg beim Zweitligisten TuS N-Lübbecke im Halbfinale des DHB-Pokals. Gerade im zweiten Durchgang musste der Favorit allerdings alle Kräfte aufbieten.

Die MT Melsungen besiegte am Samstagabend im Pokal-Viertelfinale den Zweitligisten TuS N-Lübbecke mit 30:28 (16:13) und steht damit im "Final Four" im April in Köln.

Es war dennoch ein hartes Stück Arbeit für den Bundesligisten: Nach einem guten Start und einer ansprechenden Torhüter-Leistung von Nebojsa Simic ließen die Melsunger die Gastgeber wieder auf drei Tore Rückstand herankommen. Ein Schlüssel dafür war der Torwartwechsel der Hausherren zum Oldie Nikolas Katsigiannis. Er schaffte direkt zwei Paraden und hielt sogar einen Siebenmeter von Melsungens Timo Kastening.

Jonsson mit starker Leistung

Der für den verletzten Ivan Martinovic auf Rückraum rechts eingesetzte Julius Kühn war mit vier Treffern bester Werfer zur Pause und sagte beim übertragenden Sender "Dyn": "Wir kommen gut ins Spiel und sind auf sechs Tore vorn. Nach dem Torhüterwechsel haben wir dann nicht mehr die richtigen Lösungen gefunden."

Im zweiten Durchgang schaffte der Zweitligist sogar in der 43. Minute den 21:21-Ausgleich. Daraufhin allerdings zeigten die Hessen ihre Klasse und zogen angeführt von Elvar Örn Jonsson davon. Der Isländer erzielte am Ende zehn Treffer bei zwölf Versuchen. So stand ein letztlich verdienter 30:28-Erfolg. Die Heim-Fans feierten ihr Team für einen großen Kampf mit "Standing Ovations", die Melsunger Fans mit einer Welle den Einzug ins Finalwochenende in Köln im April. Die Spieler trugen Shirts mit der Aufschrift "Fulle Power Final Four".