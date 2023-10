Die MT Melsungen stolpert nach sieben Siegen in Folge über den Tabellenletzten und verliert nach der Niederlage gegen den Bergischen HC auch die Tabellenführung. Der beste Werfer Timo Kastening reagiert wie einst "Steppi".

Die Siegesserie der MT Melsungen in der Handball-Bundesliga ist ausgerechnet vom bisherigen Schlusslicht Bergischer HC gestoppt worden. Nach zuvor sieben Erfolgen kassierten die Nordhessen am Samstag beim 31:32 (18:15) ihre erste Saison-Niederlage und mussten die Tabellenführung an die Füchse Berlin abgeben.

Der Hauptstadt-Club gewann beim HC Erlangen mit 35:27 (18:12) und weist mit 16:0 Punkten als einziges Team eine weiße Weste auf. Melsungen folgt mit 14:2 Zählern.

Auch Kastening kann die Pleite nicht verhindern

Die Gäste hatten die Partie in der ersten Halbzeit gut im Griff, verloren nach dem Wechsel aber die Kontrolle. Mads Kjeldgaard Andersen traf für den BHC mit einem Freiwurf nach Ablauf der Spielzeit zum Sieg.

"Das tut brutal weh. Wir hätten die Erfolgsserie gerne ausgebaut und ärgern uns natürlich", sagte MT-Rechtsaußen Timo Kastening, der dann den ehemaligen Eintracht-Coach Dragoslav "Steppi" Stepanovic zitierte. "Aber das Leben geht weiter."

Der Nationalspieler war mit neun Toren bester Werfer seines Teams. Für den BHC traf Blazejewicz Ladefoged ebenfalls neunmal.