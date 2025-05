Der Traum vom Aufstieg lebt weiter. Der TV Hüttenberg hat sein Spiel in der 2. Handball-Bundesliga am Samstagabend gewonnen.

Die Hessen schlugen am Abend den HC Elbflorenz mit 29:23. Damit liegen die Hessen weiter auf Platz zwei der Tabelle, der den Aufstieg in die erste Liga bedeuten würde. Weil auch der punktgleiche Verfolger TSV GWD Minden seine Partie gewann, fällt eine Entscheidung am letzten Spieltag. Hüttenberg ist am kommenden Samstag (18 Uhr) bei den Eulen Ludwigshafen gefordert, Minden spielt zeitgleich in Ferndorf.