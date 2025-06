Sieg gegen Elbflorenz TV Hüttenberg ist dem Bundesliga-Aufstieg ganz nah

Der TV Hüttenberg steht vor dem Aufstieg in die Handball-Bundesliga. Nach dem Erfolg gegen Elbflorenz haben es die Mittelhessen am letzten Spieltag in der eigenen Hand.

Lasse Ohl und der TV Hüttenberg können den Bundesliga-Aufstieg klarmachen. Bild © Imago Images

Der TV Hüttenberg ist der Bundesliga ganz nah: Das Team gewann am Samstagabend mit 29:23 gegen den HC Elbflorenz und verteidigte damit Platz zwei in der Tabelle, der zum Aufstieg berechtigt. Auch Verfolger Minden gewann seine Partie, allerdings nur knapp mit 29:28 gegen Dessau. Hüttenberg und Minden sind damit weiterhin punktgleich - am letzten Spieltag kommt es per Fernduell zum Showdown: Hüttenberg ist am Samstag (18 Uhr) bei den Eulen Ludwigshafen gefordert, Minden spielt parallel in Ferndorf. Hüttenberg im Vorteil Der Vorteil liegt dabei bei den Mittelhessen: Die Tordifferenz ist mit +78 deutlich besser als die der Mindener (+61). Bedeutet: Mit einem Sieg wäre Hüttenberg mit allergrößter Wahrscheinlichkeit durch und im kommenden Jahr Bundesligist. Übrigens hatte der TVH am Rande des letzten Heimspiels gegen Elbflorenz gute Nachrichten zu verkünden: Demnach bleibt Kapitän Hendrik Schreiber dem Verein erhalten - er hat seinen Vertrag um drei Jahre verlängert. Zudem wurde Stefan Kneer von seinen Kollegen der zweiten Handball-Bundesliga zum "Trainer der Saison 2024/25" gekürt.