Die MT Melsungen kann sich auf Carsten Lichtlein verlassen. Der Torhüter hält den Sieg gegen Eisenach fest und lässt kurz darauf aufhorchen.

Torhüter Carsten Lichtlein gehört nicht zu der Sorte Handballer, die gerne im Mittelpunkt steht. Und doch tat er es am Sonntagabend. Mal wieder. Der Routinier der MT Melsungen kam für die entscheidende Phase gegen Eisenach in die Partie und hielt den letzten Wurf der Thüringer mit dem Unterschenkel.

Während die Schlusssirene im Hintergrund ertönte, sprangen Lichtleins Mitspieler vor Freude auf ihn drauf. Dimitri Ignatow war der Erste, der ihm am Rücken hing. Er wusste: Diesen 26:25-Sieg hatte er seinem Torhüter zu verdanken.

Auf Nackenschlag folgt Gefühlshoch

"Es war ein unglaubliches Gefühl, als ich den Ball gehalten habe", schilderte Lichtlein im Nachgang gegenüber Dyn. Der Sieg seiner Mannschaft war überaus wichtig, denn so wahren sich die Nordhessen die Chance auf den Einzug in die Champions League. Selbst die Meisterschaft ist theoretisch noch möglich, doch ist die seit der bitteren Niederlage vergangenen Donnerstag in Berlin bei den Melsungern kaum noch Thema.

Nur eine Woche zuvor musste die MT mit der vergebenen Titelchance im Final Four der European League bereits einen Rückschlag verdauen. "Die letzten zwei Wochen waren ein Nackenschlag", so Lichtlein. "Deshalb muss man es umso höher anrechnen, was wir zu Hause gegen Eisenach geleistet haben."

Der Heimsieg vor den 4.500 Zuschauern in Kassels Rothenbach-Halle war ein großes Stück Arbeit für die Männer in den roten Trikots. Den größten Anteil daran hatten Ian Barrufet mit fünf Treffern und eben jener Lichtlein mit einer Fangquote von 40 Prozent.

Lichtlein: "Ich mache weiter"

Eigentlich hatte der 44 Jahre alte Torhüter seine Karriere schon beendet, doch reaktivierte die MT ihn für die entscheidende Saisonphase, auch wegen des Ausfalls von Stammtorhüter Nebojsa Simic. An das endgültige Karriereende mag Lichtlein aktuell noch nicht denken: "Ein Paar Schuhe hängt ja schon an der Wand", sagte er mit einem Lachen. "Ich werde weiter machen und falls was sein sollte, bin ich auf jeden Fall bereit."

Eine Aussage, die dem Klub und den Fans gefallen wird. Denn wie die vergangenen Auftritte gezeigt haben, kann Lichtlein nicht nur menschlich eine Verstärkung für das Team sein, sondern eben auch sportlich auf der Platte. Wobei Lichtleins Aussage sich wohl mehr auf die aktuelle Saison bezogen haben dürfte, denn das Torhüter-Trio für kommende Saison ist bereits komplett. Der Routinier wird dann wieder "nur" die Rolle als Torwart-Trainer ausüben.

Zwei Spiele noch für die MT

Dennoch: Zwei Partien stehen für die MT Melsungen in dieser Spielzeit noch an. Möchten die Nordhessen kommende Saison in der Königsklasse des Handballs antreten, brauchen sie noch wichtige Punkte und müssen in der Tabelle einen Platz gut machen. Gut möglich also, dass sie daher noch mal auf Routinier Lichtlein zurückgreifen werden.