Die beiden Eintracht-Profis Mario Götze und Kevin Trapp stehen im deutschen Kader für die Weltmeisterschaft ab 20 November in Katar. Das gab Bundestrainer Hansi Flick am Donnerstagmittag auf der Pressekonferenz in der Frankfurter DFB-Zentrale bekannt. Flick hält große Stücke auf Götze.