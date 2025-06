Firmenlauf durch Frankfurt Mehr als 64.000 trotzen dem Regen beim J.P.-Morgan-Lauf

Zehntausende Läuferinnen und Läufer sind am frühen Abend bei der 31. Auflage des Firmenlaufs J.P. Morgan Corporate Challenge in Frankfurt an den Start gegangen. Der Startschuss fiel gegen 19 Uhr - es regnete.

Der J.P.-Morgan-Lauf lockte 2025 wieder über 60.000 auf die Frankfurter Straßen. Bild © picture-alliance/dpa

Für die 5,6 Kilometer lange Laufstrecke durch die Innenstadt waren mehrere Straßen gesperrt worden. Laut Veranstalter hatten sich über 64.000 Teilnehmer angemeldet, im vergangenen Jahr waren es mehr als 63.000 Freizeitsportler gewesen. Größere Zwischenfälle gab es laut Polizei nicht. Die besten Zeiten erzielten in diesem Jahr Simon Stützel (16:06 Minuten) von Scholarbook GmbH bei den Männern und Nina Voelckel von der hessischen Polizei (18:08 Minuten), die als schnellste Frau ins Ziel kam. Die J.P. Morgan Challenge ist laut Veranstalterangaben der größte Firmenlauf der Welt und findet auch in vielen anderen Städten statt, zum Beispiel in New York und London.