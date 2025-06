Kinderpornografie-Ermittelnde am Limit und Klimabeiräte schlagen Alarm

Der Kampf gegen Kinderpornografie ist für die Ermittelnden oft hart, die Stimmung bei den hessischen Klimaräten ist schlecht und morgen gibt es den 31. JP-Morgan-Lauf. Das und mehr gibt es in Sven-Oliver Schibats Blick auf den Tag.

Für fahrradfahrende Apfelweinfans ist heute der wichtigste Tag des Jahres, denn heute ist sowohl Weltfahrradtag als auch World Cider Day. Und weil Cider im Grunde ja irgendwie auch Apfelwein ist, feiern wir den einfach mal mit.

Holen Sie sich also schnell noch ein Glas Apfelwein mit oder ohne Alkohol (Letzterer ist auch bekannt als Apfelsaft) und dann geht es auch direkt mit diesen Themen hier los:

Kommt ein Teddy zum Arzt ...

Sollte sich Ihr Teddy den Knöchel verstaucht haben, können Sie ihn noch bis Freitag in Marburg und Gießen behandeln lassen, denn die Teddyklinik ist wieder da! Medizinstudierende der Universitäten Gießen und Marburg möchten Kindern die Angst vor dem Arztbesuch nehmen. Deshalb können diese mit ihrem Kuscheltier vorbeikommen und es dort untersuchen und behandeln lassen.

Die Vormittage sind für Kita-Gruppen und Schulklassen reserviert. Nachmittags können Sie aber in Marburg zwischen 14:30 Uhr und 17:30 Uhr spontan ins Erwin-Piscator-Haus kommen, während das Team in Gießen vor dem Zeughaus steht. Und natürlich können Sie dort nicht nur Teddys behandeln lassen. Auch Dinos, Löwen, Flamingos oder Bartgeier aus Plüsch sind willkommen.

Als hessenschau.de-Nutzer Markus Lange in Wiesbaden unterwegs war, hat er dort keine Plüsch-Libelle, sondern ein echtes Exemplar getroffen. Mit diesem Tier sollte er allerdings nicht in die Teddyklinik fahren. Ein Tierarzt dürfte damit aber auch überfordert sein.

Ich gehe jedoch davon aus, dass sie beim Fotoshooting für unsere heutige Momentaufnahme unbeschadet davongekommen ist und keine weitere medizinische Versorgung benötigt.

Libelle im Apothekergarten in Wiesbaden. Das Foto hat uns hessenschau.de-Nutzer Markus Lange geschickt. Bild © Markus Lange

Wie Ermittler gegen Kinderpornografie kämpfen - und dabei an ihre Grenzen stoßen

Immer wieder gibt es Meldungen über Razzien, bei denen Kinderpornografie sichergestellt wurde. Jeder Erfolg im Kampf gegen Kindesmissbrauch ist zwar eine gute Nachricht, doch solche Meldungen bedeuten auch, dass sich die Ermittlerinnen und Ermittler der Spezialeinheit "BAO Fokus" das Material anschauen müssen, um es auswerten zu können.

Für die Betroffenen ist das eine große seelische Belastung. Deshalb gibt es beispielsweise Kuraufenthalte und Dienstsportangebote. Es kann aber auch vorkommen, dass Mitarbeitende versetzt werden müssen, weil die Belastung zu groß wird.

Auf den Plattformen, auf denen Pädophile unterwegs sind, sind aber nicht nur Inhalte zu finden, die offensichtlichen Missbrauch zeigen, sondern häufig auch Aufnahmen, die auf den ersten Blick harmlos erscheinen, wie etwa Fotos von Kindern am Strand oder im Garten.

Hier rät LKA-Mitarbeiter Daniel Knaup im Interview Eltern, sich immer darüber Gedanken zu machen, was sie mit den Fotos machen: Landen die Fotos in einer Cloud? Wie sicher ist diese? Oder laden sie die Bilder sogar auf eine Social-Media-Plattform, wo im Zweifel Bildrechte abgetreten werden müssen? "Die Auswirkungen sollte man sich vor der Versendung eines jeden Bildes bewusst machen", so Knaup.

In Hessen schlagen die ersten Klimabeiräte Alarm

In den vergangenen Jahren sind in vielen hessischen Städten und Gemeinden Klimabeiräte gegründet worden, um den Klimaschutz voranzutreiben. Doch die Stimmung in den Beiräten ist vielerorts schlecht, da zu wenig für das Klima getan wird.

Aus Protest ist Sabine Stelter im vergangenen Monat als Sprecherin des Klimabeirats in Friedrichsdorf zurückgetreten. In Kronberg wurde das Gremium im Januar sogar ganz aufgelöst. Dort gibt es nun stattdessen eine von der Politik unabhängige Klimainitiative.

In Friedrichsdorf hat man die Klimaziele zudem nach hinten verschoben: Statt bis 2035 will man nun bis 2045 klimaneutral sein. Auch in Wiesbaden wird es laut aktuellen Gutachten frühestens 2045 so weit sein.

Häufig ist Geld das Problem, denn Klimamaßnahmen gibt es nicht kostenlos. Hessische Kommunen hatten 2024 allerdings zusammen ein Defizit von 2,6 Milliarden Euro. Hinzu kommt, dass fachkundiges Personal fehlt.

Alles Wissenswerte zum JP-Morgan-Lauf in Frankfurt

Morgen ist es wieder so weit: Der JP-Morgan-Lauf geht in die 31. Runde. Die Läuferinnen und Läufer werden dabei erneut 5,6 Kilometer quer durch die Frankfurter Innenstadt unterwegs sein. Der nach eigenen Angaben größte Firmenlauf der Welt wird dabei mehr als 60.000 Menschen auf die Straße bringen.

Los geht es wie gewohnt um 19 Uhr. Gestartet wird in der Hochstraße am Opernplatz sowie in der Börsenstraße am Goetheplatz. Das Ziel befindet sich in der Senckenberganlage. Die ersten Läuferinnen und Läufer werden dort bereits ab 19:16 Uhr erwartet.

Für alle Menschen in Frankfurt bedeutet das wie immer zahlreiche Einschränkungen. Laut Polizei wird es ab 13 Uhr im Bereich der Frankfurter Innenstadt zu "umfangreichen Straßensperrungen" kommen. Dies betrifft insbesondere den südlichen Teil der Eschersheimer Landstraße, die Bremer Straße, die Mainzer Landstraße und die Friedrich-Ebert-Anlage. Mehr dazu gibt es hier.

Und es gibt eine gute Nachricht: Am Abend wird bestes Laufwetter erwartet. Es soll trocken bleiben und die Lufttemperatur wird voraussichtlich bei 20 Grad liegen.

Weitere Themen des Tages

Apples Werbeversprechen wackelt: Im Prozess um die Klimaneutralität der Smartwatch fordert das Landgericht Frankfurt zusätzliche Belege für die CO₂-Kompensation. Geklagt hat die Deutsche Umwelthilfe.

Hessen will die Asylverfahren an seinen Gerichten weiter beschleunigen. Justizminister Heinz kündigte an, dass die Verfahren je nach Herkunftsstaat an verschiedene Verwaltungsgerichte verteilt werden sollen. Innenminister Poseck unterstützt weiter die Zurückweisung Asylsuchender an Grenzen.

Vor sechs Jahren ermordete ein Rechtsextremist in Wolfhagen-Istha den damaligen Regierungspräsidenten Walter Lübcke. Lübckes Erbe lebt weiter - auch, weil junge Menschen sich dafür einsetzen: so wie der 23-jährige Lukas Mühlbauer.

Ein kurzer Blick über den Tellerrand

Das Berliner Verwaltungsgericht hat gestern entschieden, dass die Zurückweisungen von Asylsuchenden an der Grenze rechtswidrig sind. Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) will dennoch an den Maßnahmen festhalten. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) sagte, es seien weiterhin Spielräume für Zurückweisungen vorhanden .