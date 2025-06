5,6 Kilometer quer durch die City. Am Mittwoch findet in Frankfurt die 31. Ausgabe der JP Morgan Challenge statt. Wo die Läuferinnen und Läufer genau unterwegs sein werden und welche Straßen dadurch gesperrt sind, erfahren Sie hier.

Schaun mer mal. Nachdem die Vorhersagen zunächst trockendes Wetter prognostizierten, hat es sich in Frankfurt am Vormittag richtig eingeregnet. Zumindest leichte Entwarnung kommt aber von hr-Meteorologe Tim Staeger: "Das Wetter wird sich zum Abend hin beruhigen, vielleicht gibt es sogar einzelne Wolkenlücken." Zumindest kürzere Schauer seien aber weiterhin nicht auszuschließen. Wie fast immer im Leben gilt also: Achten Sie auf die richtige Kleiderwahl.



Immerhin: Kalt wird es nicht. Die Temperaturen liegen um die 20 Grad.

Die JP-Morgan-Challenge ist der – nach eigenen Angaben – größte Firmenlauf der Welt. Nicht nur in Frankfurt findet dieses Event statt; auch in London, New York City oder Sydney wurde schon gelaufen. An dem Rennen über 5,6 Kilometer nehmen größtenteils Freizeitläufer teil, die sich über ihren Arbeitgeber zuvor dafür angemeldet haben. Einen großen sportlichen Wert hat dieser Lauf nicht, viel mehr geht es um den guten Zweck. So spendet der Veranstalter den Erlös an gemeinnützige Organisationen.

Laut Veranstalter haben sich mehr als 60.000 Menschen angemeldet. Bei der Jubiläumsausgabe im vergangenen Jahr waren es knapp 63.000 Teilnehmende gewesen, im Jahr davor rannten 55.000 Läufer und Läuferinnen durch Frankfurts Straßen.

Wie gewohnt fällt der Startschuss am Mittwochabend um 19 Uhr. Die Läuferinnen und Läuferin gehen von zwei Punkten aus auf die Strecke: in der Hochstraße am Opernplatz und in der Börsenstraße (Goetheplatz). Von dort geht es über die Eschersheimer Landstraße am Holzhausenpark vorbei zum Uni-Campus Westend. Dort wird kehrtgemacht. Über den Rothschildpark und die Alte Oper geht es über die Mainzer Landstraße zur Friedrich-Ebert-Anlage. Am Messeturm wird noch einmal abgebogen in die Senckenberganlage, wo dann in der Nähe der Dantestraße auch der Zieleinlauf ist. Die detaillierte Strecke finden Sie hier .



Im Anschluss an den Lauf gibt es an mehreren Orten, unter anderem am Main-Ufer, verschiedene Feiern von den Unternehmen.

Die Route des JP-Morgan-Lauf 2025 Bild © hessenschau.de

Die Siegerehrung wird im Zielbereich unmittelbar nach dem Zieleinlauf der schnellsten Teilnehmenden stattfinden. Der Veranstalter rechnet damit, dass die schnellsten Läufer gegen 19.16 Uhr im Ziel ankommen werden. Also schon 16 Minuten nach dem Startschuss.

Zahlreiche. Laut Polizei wird es ab 13 Uhr im Bereich der Frankfurter Innenstadt zu "umfangreichen Straßensperrungen" kommen. Das betrifft insbesondere den südlichen Teil der Eschersheimer Landstraße, die Bremer Straße, die Mainzer Landstraße und den Teil rund um die Friedrich-Ebert-Anlage. Die Sperrkarte des Veranstalters finden Sie hier .



Laut Polizei werden auch einige Parkhäuser im Bereich der Innenstadt wegen des Laufs gesperrt sein. Die Beamten informieren am Renntag über die sozialen Medien über den aktuellen Stand. Im Startbereich werden die Sperrungen bis etwa 22 Uhr andauern, im Zielbereich bis etwa 23 Uhr.

Die fahren unbeeinträchtigt. Und an dieser Stelle gibt es sogar gute Nachrichten: Wegen des Laufs setzt die RMV auf den Lilien U1, U3, U4, U6 und U7 sogar zusätzliche Wagen ein. Darüber hinaus wird die Taktung der Linien U4 bis U6 erhöht.



Nur bei den Buslinien gibt es Einschränkungen. Die Linien M32, M36, 50, 64 und 75 fahren am Mittwoch nicht wie gewohnt. Hier gibt es für Sie die detaillierten Infos der RMV .