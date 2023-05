Der Landessportbund Hessen (lsb h) hat mit Blick auf die anstehende Landtagswahl in Hessen eine sportpolitische Agenda vorgelegt.

Darin beschreibt der Dachverband der Sportvereine die Herausforderungen, die in der kommenden Legislaturperiode angegangen werden müssen. Das Papier ist an die im Landtag vertretenen Parteien gerichtet. "Die Politik muss auch in der nächsten Legislaturperiode die nötigen finanziellen, infrastrukturellen und ideellen Rahmenbedingungen schaffen, damit der Sport seine wichtigen gesellschaftlichen Aufgaben erfüllen kann“, so lsb-h-Präsidentin Juliane Kuhlmann. Zentrale Handlungsfelder seien unter anderem die Förderung attraktiver und klimafreundlicher Sporträume, Entbürokratisierung, die Unterstützung des Ehrenamts sowie die Stärkung des Nachwuchsleistungs- und Spitzensports.