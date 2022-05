Der Landessportbund Hessen hat den scheidenden Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) in einem kleinen Rahmen verabschiedet.

Das teilte der lsb am Mittwoch mit. "Bouffier war für die Entwicklung des Landessportbundes Hessen und für das Verhältnis zwischen Sport und Landespolitik ein Glücksfall", betonte lsb-Präsident Rolf Müller in Frankfurt. "Der Sport bringt die Menschen zusammen und generiert unendliche viele schöne Erinnerungen. Diese Erinnerungen sind mir wertvoll und ich möchte sie nicht missen“, sagte Bouffier in Frankfurt zum Abschied.