Große Überraschung für die deutschen 3x3-Basketballerinnen bei den Olympischen Spielen: Mit der letzten Aktion des Spiels bringt Marie Reichert aus Kassel das begehrte Edelmetall ganz nahe.

Veröffentlicht am 03.08.24 um 19:11 Uhr

Die letzten zwei Sekunden im 3-gegen-3-Basketball zwischen Deutschland und Spanien liefen am Samstagabend, als die 23 Jahre alte Marie Reichert aus Kassel zwei Freiwürfe zugesprochen bekam. Zu diesem Zeitpunkt führte ihr Team knapp mit 16:15. Es war klar: Sollte sie treffen, würde Deutschland ins Halbfinale einziehen. Und Reichert traf.

"Wir wussten, dass es gegen Spanien ein toughes Spiel wird. Wir haben unseren Gameplan durchgezogen. Am Ende war es knapp wie fast alle unsere Spiele", sagte Reichert kurz nach der Partie am ZDF-Mikrofon und schob hinterher: "Am Ende haben wir es einfach gemacht - das ist crazy!"

Mit Edelmetall zurück nach Hessen?

Durch den 18:15-Erfolg und dem damit verbundenen Halbfinaleinzug greifen die deutschen 3x3-Basketballerinnen bei ihrer Olympia-Premiere nach Edelmetall - es fehlt nur noch ein Sieg. Noch vor dem Start in Paris hatte Reichert gegenüber dem hr-sport gesagt, dass sie immer davon geträumt habe, bei Olympia mit dabei zu sein.

Schon jetzt ist klar: Ihr Debüt ist geglückt. Sollte das deutsche Team das Halbfinale am Montag auch noch gewinnen, würde Reichert sogar mit einer Medaille aus Frankreich zurück nach Hessen kommen. Die Entscheidung fällt auf dem Place de la Concorde. Der Gegner steht noch nicht fest.