Tennisspielerin Tatjana Maria trifft in der ersten Runde der Bad Homburg Open auf die Kanadierin Leylah Fernandez.

Das hat die Auslosung am Freitag ergeben. Die Partie gegen die US-Open-Finalistin von 2021 findet am Sonntag oder Montag statt. Bei einem Sieg würde auf Maria in der zweiten Runde die Italienerin Jasmine Paolini warten, die im Vorjahr beim Rasenklassiker in Wimbledon ins Finale eingezogen war.

Besonderheit: Diana Shnaider und Donna Vekic, die im vergangenen Jahr das Finale in Bad Homburg bestritten hatten, treffen dieses Mal bereits in der ersten Runde aufeinander.