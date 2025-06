Das Teilnehmerinnenfeld der Bad Homburg Open ist komplett.

Wie der Veranstalter des Tennisurniers am Freitag bekanntgab, geht die letzte offene Wildcard an die Tschechin Marketa Vondrousova. Die 25-Jährige gewann vor zwei Jahren das Grand-Slam-Turnier in Wimbledon. In Bad Homburg schlägt die Vondrousova in diesem Jahr zum ersten Mal auf. Das WTA-Turnier startet am Samstag mit der Qualifikation und endet am 28.Juni mit den Endspielen im Doppel sowie im Einzel. An diesem Sonntag steigen die ersten Matches im Hauptfeld. Die konkreten Ansetzungen werden in der Regel am Tag zuvor bekanntgegeben.