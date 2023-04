Der EC Bad Nauheim gewinnt Spiel zwei des DEL2-Finals und liegt damit in der Best-of-Seven-Serie wieder gleichauf mit Gegner Ravensburg. Der Sieg fiel am Ende deutlich aus.

Der EC Bad Nauheim hat am Dienstagabend das erste Heimspiel des DEL2-Final-Duells mit den Ravensburg Towerstars für sich entschieden und damit in der Best-of-Seven-Serie ausgeglichen. Die Roten Teufel gewannen mit 3:0 und sind damit genau wie die Bayern drei Siege von der Meisterschaft in der zweiten deutschen Eishockey-Liga entfernt.

Die Tore für die Mittelhessen erzielten Jerry Pollastrone im ersten, Jordan Hickmott im zweiten und Fabian Herrmann im dritten Drittel. Weiter geht es am Freitag (20 Uhr) in Ravensburg. Das nächste Spiel in Bad Nauheim steigt am Sonntag (18.30 Uhr).