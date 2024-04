Der FSV Frankfurt hat im Abstiegskampf der Regionalliga Südwest einen wichtigen Sieg gefeiert.

Die Bornheimer gewann am Sonntag in Aalen mit 3:1 und das, obwohl Cas Peters in der 26. Minute Gelb-Rot gesehen hatte. Die FSV-Tore schossen Onur Ünlücifci (25.), Jihad Boutakhrit (67.) und Nicolas Loebus (90.+4). In der Tabelle sprang der FSV auf Rang neun.